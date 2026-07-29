Συνεχίζονται οι εξελίξεις στην υπόθεση της νεκρής διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με «θολά» σημεία του φονικού να ξεδιαλύνονται, αλλά ταυτόχρονα να προκύπτουν και νέα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, όταν η γυναίκα ξεψύχησε, μπροστά υπήρχαν τρεις μάρτυρες, ένας Έλληνας και δύο Ελβετοί.

Με βάση τις μαρτυρίες που επικαλείται ο ΑΝΤ1, ο 41χρονος της έβγαλε την κουκούλα και μόλις αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της προσπάθησε να ψελλίσει συγγνώμη, χωρίς να ολοκληρώσει, γιατί έφυγε από τη ζωή.

Επίσης, ο ανακριτής ζήτησε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της διασώστριας για να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια ουσιών, καθώς οι μαρτυρίες υποστήριξαν ότι βρισκόταν σε υπερδιέγερση και δεν άφηνε με τίποτα το μαχαίρι που κρατούσε, ακόμη κι όταν ακινητοποιήθηκε και δύο άτομα προσπάθησαν να το πάρουν.

Πλέον, το μεγάλο στοίχημα των αρχών είναι να διαπιστώσουν πότε μαχαιρώθηκε η διασώστρια, δηλαδή αν το θανάσιμο χτύπημα έγινε όσο βρισκόταν στο σπίτι του ζευγαριού ή εκτός της οικίας, όταν κυνήγησε το ζευγάρι που φέρεται ότι πήγε να ληστέψει.

Μάλιστα, οι δικηγόροι του ζευγαριού παρουσίασαν ένα νέο στοιχείο, υποστηρίζοντας ότι στο βίντεο που καταγράφεται η διασώστρια να τρέχει έξω από το σπίτι, στο μπουφάν της διακρίνεται μια τρύπα, κάτι που υποδηλώνει ότι μαχαιρώθηκε πριν την καταδίωξη.

Γιατί πήγε στο σπίτι του ζευγαριού

Βασικό ερώτημα που εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο αφορά τον λόγο της παρουσίας της 41χρονης στην κατοικία του ζευγαριού.

Οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν ότι η γυναίκα πήγε εκεί με σκοπό να τους ληστέψει. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι έρευνες δεν έχουν οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει οριστικά αυτόν τον ισχυρισμό.

Οι ανακριτικές Αρχές αξιοποιούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις καταθέσεις και τις αναπαραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις αντιφάσεις στις καταθέσεις του ζευγαριού.