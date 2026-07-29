Στη σύλληψη 56χρονου, ο οποίος είχε μετατρέψει το σπίτι του στην Οινόη σε παράνομο εκτροφείο ζώων, ενώ διατηρούσε και μεγάλο οπλοστάσιο, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας- Ειδυλλίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα από αστυνομικούς, στο πλαίσιο της οποίας σε προαύλιο χώρο εντοπίστηκαν 9 σκύλοι, 4 κουτάβια και άλογο να διαβιούν υπό συνθήκες που δεν πληρούσαν τους κανόνες ευζωίας. Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς και του νόμου περί όπλων.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και ξεκίνησε η διαδικασία ασφαλούς απομάκρυνσης των ζώων και η παράδοσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να τύχουν της απαραίτητης προστασίας και φροντίδας.

Παράλληλα, στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

32 όπλα (πιστόλια, καραμπίνες και αεροβόλα),

πέντε σπαθιά, 18 μαχαίρια,

τρεις σουγιάδες,

δύο τσεκούρια,

ένας μπαλτάς,

τρεις γεμιστήρες,

επτά διόπτρες,

δύο συσκευές λέιζερ,

7.477 φυσίγγια πυροβόλων όπλων και

2.700 σφαιρίδια αεροβόλου όπλου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.