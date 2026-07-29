Σαράντα δύο ιχθυοκιβώτια με σαρδέλες, συνολικού βάρους 336 κιλών κι ένας ξιφίας, βάρους 15,7 κιλών κατάσχεσαν από έμπορο στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, κατασχέθηκαν από στελέχη της Λιμενικής Αρχής και στελέχη της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης (ΟΜΑΕ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.



Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε πως δεν τηρούνταν οι προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας.

Το σύνολο των αλιευμάτων φυλάσσεται σε ψυκτικό θάλαμο. Οι σαρδέλες θα διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα, τενώ ο ξιφίας θα καταστραφεί.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις κατά του εμπόρου.