Αρκετά είναι τα «θολά» σημεία της μυστήριας δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Το θρίλερ αναφορικά με το τι συνέβη παραμένει σε εξέλιξη ενώ το βράδυ χθες, Τρίτη μετά τις απολογίες τους ο μεν 41χρονος δράστης αποφασίστηκε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό η δε σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Υπέρ της προφυλάκισης του 41χρονου τάχθηκε η ανακρίτρια ενώ υπήρχε διαφωνία με την εισαγγελέα που έκρινε ότι θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τη διαφωνία των δύο δικαστικών λειτουργών αναμένεται να επιλύσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει, το πιθανότερο μέσα στην εβδομάδα.

Η ανακρίτρια ζήτησε νέα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος ενώ παράλληλα αναμένονται τα αποτελέσματα της εξέτασης των κινητών τηλεφώνων της 42χρονης αλλά και των άλλων δύο ατόμων ώστε να αποκαλυφθεί εάν μεταξύ τους υπήρξε κάποια συνομιλία.

Στον χώρο του εγκλήματος πραγματοποιήθηκε και δεύτερη αναπαράσταση των όσων έγιναν παρουσία των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Η διαδικασία αυτή αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο έχει καθυστερήσει η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων στα δικαστήρια, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, μετά την προθεσμία που είχαν λάβει χθες, Τρίτη 28 Ιουλίου.

Γιατί η διασώστρια πήγε στο σπίτι του ζευγαριού

Βασικό ερώτημα που εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο αφορά τον λόγο της παρουσίας της 41χρονης στην κατοικία του ζευγαριού.

Οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν ότι η γυναίκα πήγε εκεί με σκοπό να τους ληστέψει. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι έρευνες δεν έχουν οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει οριστικά αυτόν τον ισχυρισμό.

Οι ανακριτικές Αρχές αξιοποιούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις καταθέσεις και τις αναπαραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις αντιφάσεις στις καταθέσεις του ζευγαριού.

«Ενήργησα σε άμυνα», υποστηρίζει ο 41χρονος

Ο 41χρονος κατηγορούμενος επέμεινε στην απολογία του ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Όπως φέρεται να κατέθεσε, τη στιγμή του περιστατικού κρατούσε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε, υποστηρίζοντας ότι το χρησιμοποιούσε για να κόβει τυρί.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, μετά το χτύπημα ακολούθησε τη διασώστρια έξω από το σπίτι και, όταν εκείνη κατέρρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά, έσπευσε κοντά της.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι σήκωσε την κουκούλα της προκειμένου να διαπιστώσει ποια ήταν, καθώς αρχικά νόμιζε πως επρόκειτο για μια γνωστή του γυναίκα. Όπως ανέφερε, όταν κατάλαβε ότι ήταν η διασώστρια, σοκαρίστηκε.

Αναφερόμενος στα γεγονότα μέσα στο σπίτι, ο 41χρονος υποστήριξε ότι η διασώστρια εισήλθε κρατώντας μαχαίρι και κινήθηκε αρχικά προς τη σύντροφό του, επιχειρώντας –κατά τους ισχυρισμούς του– να την τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την απολογία του, η γυναίκα στράφηκε προς τον ίδιο και επιχείρησε να τον χτυπήσει στον λαιμό.

«Τότε έκανα περιστροφή το χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η 41χρονη θεωρούσε πως η σύντροφός του βρισκόταν μόνη στο σπίτι και γι’ αυτό είχε πλησιάσει την πόρτα, βάζοντας –όπως είπε– το αυτί της για να ακούσει τι συνέβαινε στο εσωτερικό.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εκείνη τη στιγμή έτρωγε, γεγονός που, όπως υποστήριξε, εξηγεί γιατί δεν υπήρχε συνομιλία μέσα στο σπίτι.

Με την ολοκλήρωση των απολογιών, η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με ανακρίτρια και εισαγγελέα να αξιολογούν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, τις καταθέσεις, το βιντεοληπτικό υλικό και τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών.

Η απόφασή τους για το εάν οι δύο κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή όχι αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και να συγκλονίζει τη Σύρο και ολόκληρη τη χώρα.