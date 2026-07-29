Τέλος στο θρίλερ με τη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα παρατημένη σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετα από επικοινωνία της ΕΛΑΣ με ξένες διωκτικές αρχές, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για υπήκοο Βρετανίας γεννημένη το 1988. Η λύση ήρθε από τις ΗΠΑ, καθώς στις αμερικανικές βάσεις δεδομένων εντοπίστηκαν καταχωρημένα τα δακτυλικά της αποτυπώματα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα αεροπορικώς από την Κύπρο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να είναι γνωστές οι επαφές της στη χώρα μας.

Αυτό θα είναι και το επόμενο στάδιο της έρευνας, προκειμένου να εντοπιστεί ο δολοφόνος της και φυσικά ποιος την παράτησε μέσα στη βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο.