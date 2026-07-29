Ξεκινά σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης του 50χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί πριν από έναν μήνα σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για παράνομη βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παράνομη οπλοφορία σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Το δικαστήριο αποφάσισε την έκτιση των δύο μηνών και την αναστολή του υπόλοιπου της ποινής. Ωστόσο η εισαγγελέας άσκησε έφεση επί της πρωτόδικης απόφασης σε ότι αφορά το ύψος της ποινής καθώς αυτή δεν αντιστοιχούσε στην σοβαρότητα των καταγγελλόμενων πράξεων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου. Ο 50χρονος είχε πάει στο σπίτι της πρώην συζύγου του όταν η τελευταία έλειπε, έχοντας μαζί του ένα τσεκούρι και ένα μπιτόνι με βενζίνη. Την παθούσα ενημέρωσε ο γιος τους και όταν η γυναίκα έφτασε στο διαμέρισμα αντίκρισε τα δύο αντικείμενα απλωμένα πάνω στο τραπέζι. Δύο μέρες μάλιστα πριν το συγκεκριμένο περιστατικό της είχε στείλει μήνυμα απειλώντας την πως θα τους «κάψει».

Αυτά κατέθεσε η γυναίκα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η σύλληψη του κατηγορούμενου έγινε με δική του «πρωτοβουλία» καθώς όπως ανέφερε στην απολογία του, κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία ενημερώνοντας πως είχε παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους. Ενδιάμεσα ο 50χρονος είχε κλειδώσει την γυναίκα στο διαμέρισμα ενώ έσπασε με το τσεκούρι μια πόρτα.

Ο ίδιος απολογούμενος ζήτησε συγνώμη, ανέφερε πως ήταν υπόλογος για τις πράξεις του και πως δεν θα έκανε ποτέ κακό στην πρώην σύζυγό του. Για το τσεκούρι και το μπιτόνι είπε πως ήταν εργαλεία της δουλειάς του και μάλιστα στο μπιτόνι υπήρχε μίξη με λάδι για γέμισμα χορτοκοπτικού μηχανήματος.

Το δικαστήριο τελικά τον καταδίκασε για τις πράξεις της παράνομης βίας, της παραβίασης δικαστικής απόφασης και της παράνομης οπλοφορίας και επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών με τον εισαγγελέα να προτείνει την έκτιση μέρους της ποινής με δεδομένο όπως τόνισε τον κίνδυνο τέλεσης νέων αδικημάτων.

Ωστόσο το ύψος της ποινής θεωρήθηκε από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας «χαμηλό» και άσκησε έφεση με αποτέλεσμα να επαναληφθεί σήμερα από την αρχή η δίκη, σύμφωνα με το larissanet.gr.