Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των Αρχών που ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν η γυναίκα αφήσει την τελευταία της πνοή ενώ ο 41χρονος που την τραυμάτισε με μαχαίρι βρίσκεται σε κατ΄οίκον περιορισμό και η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα 7 δευτερόλεπτα που δεν έχουν καταγραφεί στο βιντεοληπτικό υλικό. Το χρονικό αυτό κενό αφορά το διάστημα από τη στιγμή που η 42χρονη εισέρχεται στον χώρο μέχρι να εμφανιστεί να απομακρύνεται τρέχοντας. Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το διάστημα, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η διασώστρια.

Τι συμβαίνει με τους δύο κατηγορούμενους

Ο 41χρονος βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που θα κρίνει την προφυλάκισή του ή μη μετά τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα. Στην 30χρονη σύντροφό του που διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Το μοιραίο σπίτι

Η ανακρίτρια, μετά από μία μαραθώνια απολογία, έκρινε ότι ο 41χρονος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για θανατηφόρα σωματική βλάβη, πρέπει να προφυλακιστεί, ενώ ο εισαγγελέας εισηγήθηκε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η 30χρονη υποστήριξε στην απολογία της ότι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και αντίκρισε τη 42χρονη να φορά σκουρόχρωμα ρούχα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να κρατά μαχαίρι.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, φοβήθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Τότε, ο σύζυγός της, που βρισκόταν στο εσωτερικό του σπιτιού, άκουσε τις φωνές και έσπευσε να τη συνδράμει. Η κατηγορούμενη επανέλαβε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον ισχυρισμό που είχε προβάλει και στην προανακριτική διαδικασία, ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, θεωρώντας πως επρόκειτο για άγνωστο άτομο που επιχειρούσε να εισβάλει στην κατοικία τους.

Τι είπε για το μαχαίρι ο 41χρονος

Ο 41χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι τραυμάτισε τη 42χρονη με μαχαίρι που βρισκόταν στο τραπέζι, ενώ εκείνος έτρωγε, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια την καταδίωξε μέχρι τις σκάλες του σπιτιού.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του όταν η 42χρονη νοσηλεύτρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από την είσοδο, έσκυψε πάνω της για να αφαιρέσει την κουκούλα που φορούσε, προκειμένου να διαπιστώσει την ταυτότητά της. Όπως ανέφερε, αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για γνωστή του γυναίκα, ενώ όταν αντιλήφθηκε ότι ήταν η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, υπέστη σοκ.

Πριν πραγματοποιηθούν οι απολογίες του ζευγαριού είχε προηγηθεί αναπαράσταση των γεγονότων στο σπίτι όπου σημειώθηκε το περιστατικό, παρουσία της ανακρίτριας, του εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων.

Ο Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εστιάζοντας στις ψηφιακές συσκευές του ζευγαριού ενώ εξετάζουν τις μεταξύ τους επικοινωνίες πριν από το περιστατικό, καθώς και το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας.