Προθεσμία έτσι ώστε να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής 31/7 ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 27/7 σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, καθώς και για την έκρηξη που ακολούθησε και στοίχισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες, Τρίτη στα δικαστήρια της Κορίνθου. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου και τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας. Ενώπιον του εισαγγελέα ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για την υπόθεση της φονικής έκρηξης και της πυρκαγιάς.

Τι υποστηρίζουν

Οι τρεις κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες που εκτελούνταν στη μονάδα πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Επίσης, οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν την προανάκριση. Συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο του δυστυχήματος, εξετάζοντας κυρίως τις σωληνώσεις και τα μηχανήματα, ενώ λαμβάνουν και καταθέσεις από εργαζομένους, ώστε να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η έκρηξη και πώς επεκτάθηκε η πυρκαγιά. Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας 37χρονος συνάδελφός του.

Η πρώτη εκτίμηση των στελεχών του ανακριτικού τμήματος του Πυροσβεστικού Σώματος είναι πως η έκρηξη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Η φωτιά που ακολούθησε επεκτάθηκε γρήγορα και κατέστρεψε ολοσχερώς τη μονάδα παραγωγής. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος αναμένεται να διευκρινιστούν στο πλαίσιο της έρευνας και των απολογιών των κατηγορουμένων.