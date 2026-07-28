Συγκλονιστική είναι η περιγραφή τραυματία από τη σφοδρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο στην Κόρινθο και στοίχισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο.

Ο Παναγιώτης Αθανασιάδης εργαζόταν σε κήπο σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο, όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

«Εγώ ήμουν δίπλα στο εργοστάσιο, ήμουν με πλάτη προς το εργοστάσιο. Άκουσα την έκρηξη και ένιωσα το ωστικό κύμα», είπε στον Alpha.

«Είδα λαμαρίνες να πέφτουν δίπλα μου. Ξεκίνησα να τρέχω, μου φώναζε ο συνάδελφος που με έσωσε. Με κατηύθυνε. Ήρθε το ποτάμι του μούστου, πέρασε από δίπλα μου, πιτσίλισε πάνω στο χέρι το υγρό και κάηκε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια έδειξε το τραυματισμένο χέρι του και είπε: «Είναι πρώτου βαθμού έγκαυμα. Από τον αγκώνα μέχρι τα δάχτυλα. Σωθήκαμε από θαύμα».

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά που οδήγησε στην έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας. Οι τρεις συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (28/7).

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γραμμή της υπεράσπισής τους είναι ότι είχαν τηρηθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες γίνονταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της Πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα.