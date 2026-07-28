Το τελευταίο «αντίο» λένε στην 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ συγγενείς και φίλοι, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας της.

Η κηδεία πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στη Σύρο.

Πολλά τα ερωτήματα για το φονικό

Απαντήσεις για το φονικό στη Σύρο ζητούν οι Αρχές. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης ενώ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνίσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Για τη δολοφονία της 42χρονης κατηγορούνται δύο άτομα, ένα ζευγάρι, όμως οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να αποκαλύψουν τι προηγήθηκε και πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα που κατέληξαν στον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας.

Η ιατροδικαστική εξέταση κάνει λόγο για ένα μοιραίο χτύπημα.

Το ζευγάρι επιμένει στον ισχυρισμό του πως η γυναίκα μπήκε στο σπίτι τους για να τους ληστέψει και ότι ο 41χρονος άνδρας την μαχαίρωσε αμυνόμενος.

Στη δημοσιότητα έχουν βγει και διάφορα βίντεο με το ένα από αυτά να είναι αρκετά αποκαλυπτικό. Δείχνει τη 42χρονη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της να μπαίνει μέσα στο σπίτι και μετά από λίγα δευτερόλεπτα να βγαίνει με τον 41χρονο άντρα να την ακολουθεί και να της πετάει μία καρέκλα.