Ο 82χρονος που ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς, επιστρέφει στη φυλακή.

Ο ηλικιωμένος κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για εμπρησμό εκ προθέσεως και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου έντιμου βίου. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 2 μηνών (από 4 έτη και 3 μήνες πρωτόδικα, χωρίς αναστολή ή μετατροπή).

Ο ίδιος ζήτησε να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής σε κατάστημα κράτησης, όπου παραμένει έγκλειστος από τον περασμένο Νοέμβριο (όταν τελέστηκε η πράξη), παρότι είχε τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα για κατ’ οίκον έκτιση, λόγω ηλικίας, όπως προβλέπει η νομοθεσία. «Δεν θα βλάψω κανέναν αν αφεθώ ελεύθερος, αλλά δεν θέλω να γυρίσω σπίτι και να φυλακίσω και τη σύζυγό μου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο 82χρονος, απευθυνόμενος στους δικαστές.

Νωρίτερα, κατά την απολογία του ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή προέβη συνειδητά στον εμπρησμό. Αναγνώρισε ότι έκανε λάθος και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του παιδιού του.

Ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ισχυρίστηκε ότι ο γιος του ήταν χρόνια χρήστης ουσιών και αυτή η κατάσταση δημιουργούσε σωρεία προβλημάτων. «Δεν το έκανα για να εκδικηθώ κανέναν, ούτε το έκανα για να ανακουφιστώ. Βεβαιώθηκα πρώτα ότι δεν βρίσκεται κανείς στο σπίτι», προσέθεσε.

Όπως προέκυψε κατά την ακροαματική διαδικασία, ο ίδιος φέρεται να είχε βάλει φωτιά και στο σπίτι του δεύτερου γιου του, αλλά η περίπτωση αυτή δεν έφτασε στα ακροατήρια. «Δεν έχω κάτι με τα παιδιά μου, ίσως έχουν εκείνα μαζί μου. Πρέπει κάποια στιγμή να ξαναγίνουμε οικογένεια», απολογήθηκε.