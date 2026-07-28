Έναν 51χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, συνέλαβαν το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026 οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο συλληφθείς αναζητούνταν βάσει εγγράφου της Interpol Ρωσίας. Οι διωκτικές αρχές της χώρας τον κατηγορούν για απάτη σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από οργανωμένη ομάδα, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική κοινότητα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και των ελέγχων που διενεργούνται για τον εντοπισμό ατόμων που καταζητούνται από τις δικαστικές αρχές άλλων χωρών. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ο 51χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες σχετικά με την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.