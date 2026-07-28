Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης επιχείρησε να εισαγάγει στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού ένας κρατούμενος, ο οποίος επέστρεφε από τακτική άδεια. Ο άνδρας, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία, εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο κατά την είσοδό του στις φυλακές.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Για το περιστατικό εκδόθηκε ανακοίνωση του Σωματείου Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Κράτησης Δομοκού, το οποίο συγχαίρει δημόσια τους δύο εξωτερικούς φρουρούς οι οποίοι ήταν αυτοί, που με την παρατηρητικότητα και τον επαγγελματισμό τους κατάφεραν να εντοπίσουν τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναφορά του Σωματείου, κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου ελέγχου στο Εξωτερικό Θυρωρείο των φυλακών, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν 32 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 177 γραμμαρίων, τις οποίες ο ισοβίτης είχε επιμελώς κρυμμένες μέσα στο εσώρουχό του.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού. Κατόπιν σχετικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, ο κρατούμενος συνελήφθη εκ νέου για την κατοχή και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών για τα περαιτέρω.

Στην ανακοίνωσή τους, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εξήραν την αφοσίωση των συναδέλφων τους στο καθήκον, υπογραμμίζοντας πως η προσήλωσή τους στην αποστολή τους απέτρεψε τη διοχέτευση μιας ιδιαίτερα επικίνδυνης ποσότητας ναρκωτικών εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.