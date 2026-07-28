Στον εντοπισμό και στη σύλληψη ενός 22χρονου Ολλανδού, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών, οδήγησαν οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά-προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου σχηματίσθηκε δικογραφία

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο προαναφερόμενος εντοπίσθηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο χθες το βράδυ (27/7) στην Παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Γερακαρού, όπου δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει με το όχημά του, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε.

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν τρεις αλλοδαποί από την Ερυθραία, δύο εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, εισήλθαν παράνομα από απροσδιόριστο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το όχημα μεταφοράς.