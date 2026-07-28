Την πόρτα του εισαγγελέα αναμένεται περάσουν σήμερα, Τρίτη 28/7 τα τρία άτομα που έχουν συλληφθεί για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Η τραγωδία κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» το ERTNews φαίνεται καρέ-καρέ η στιγμή της έκρηξης και ο μαύρος καπνός ενώ μαρτυρίες αναφέρουν πως αυτή ακούστηκε ακόμη και στο Λουτράκι.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν η ισχυρή έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησε ενώ οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αφορούν τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου.

Πώς πέθανε ο 67χρονος

Από τους πέντε εργαζόμενους που ήταν στις εγκαταστάσεις, οι τέσσερις κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ο 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκαύματα, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θραύσματα της έκρηξης.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως τη στιγμή του δυστυχήματος πραγματοποιούταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις επισημαίνουν πως οι εν εργασίες θεωρείται πιθανόν να προκάλεσαν ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φονική έκρηξη.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.