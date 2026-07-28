Επιμένει πως είναι αθώος ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον γιο της στον Λόγγο Αιγίου στο σπίτι όπου ζούσαν.

Το θρίλερ συνεχίζεται και ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί αν είναι διπλή δολοφονία ή οικογενειακή τραγωδία.

Ο 65χρονος Ιταλός επιμένει στον ισχυρισμό του πως είναι αθώος, πως δεν έχει σκοτώσει την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της και μάλιστα λέει πως θέλει να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία προκειμένου να πενθήσει.

«Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Η Μαρία, ούσα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολύμπιο. Και μετά έδωσε τέλος στον εαυτό της», είπε, σύμφωνα με το Mega.

Η αδελφή του κατηγορούμενου μιλώντας στο Mega, υποστήριξε την αθωότητα του αδερφού της, αναφέροντας ότι η σύντροφός του αντιμετώπιζε θέματα με την ψυχική της υγεία.

«Είναι ένα θύμα σε αυτήν την περίσταση» λέει η αδερφή του

«Δυστυχώς ο αδελφός μου ήταν ο μόνος άνθρωπος στο σπίτι την ώρα της τραγωδίας. Συνελήφθη αμέσως, τον αποκάλεσαν τέρας και δολοφόνο του διπλού εγκλήματος. Έχουν περάσει περίπου 2 μήνες από τότε βρίσκεται στη φυλακή παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη. Ο αδελφός μου είναι ένα θύμα σε αυτήν την περίσταση, όπως ο καημένος ο Ολύμπιος, ο γιος της Μαρίας», είπε η αδερφή του Ιταλού.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία έχει βρεθεί πυρίτιδα μόνο στα χέρια της 54χρονης και του 26χρονου και όχι στα χέρια του 65χρονου Ιταλού. Έτσι λοιπόν, με τα νέα αυτά δεδομένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση προκειμένου οι αρχές να είναι και πιο σίγουρες για τα τελικά αποτελέσματα.