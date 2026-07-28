Απαντήσεις για το φονικό στη Σύρο με θύμα τη 42χρονη διασώστρια ζητούν οι Αρχές. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης ενώ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνίσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Για τη δολοφονία της 42χρονης κατηγορούνται δύο άτομα, ένα ζευγάρι, όμως οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να αποκαλύψουν τι προηγήθηκε και πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα που κατέληξαν στον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας.

Η ιατροδικαστική εξέταση κάνει λόγο για ένα μοιραίο χτύπημα.

Ο θάνατος της 42χρονης προήλθε από κακώσεις στο θώρακα ύστερα από χτύπημα που δέχτηκε με μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής σημειώνει πως χρειάστηκε μόνο ένα χτύπημα για να τη σκοτώσει, καθώς το μαχαίρι της τρύπησε τον πνεύμονα.

Τι λέει το ζευγάρι

Το ζευγάρι επιμένει στον ισχυρισμό του πως η γυναίκα μπήκε στο σπίτι τους για να τους ληστέψει και ότι ο 42χρονος άνδρας την μαχαίρωσε αμυνόμενος.

Στη δημοσιότητα έχουν βγει και διάφορα βίντεο με το ένα από αυτά να είναι αρκετά αποκαλυπτικό. Δείχνει τη 42χρονη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της να μπαίνει μέσα στο σπίτι και μετά από λίγα δευτερόλεπτα να βγαίνει με τον 42χρονο άντρα να την ακολουθεί και να της πετάει μία καρέκλα.

«Ήταν σε υπερδιέγερση, δεν λύγιζε με τίποτα»

Μια αποκαλυπτική μαρτυρία που είδε το «φως» της δημοσιότητας για τη νεκρή διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο ρίχνει περισσότερο «φως» στην υπόθεση, καθώς περιγράφει την καταδίωξη που ακολούθησε.

Το πρώτο άτομο το οποίο έσπευσε να βοηθήσει το ζευγάρι ανέφερε ότι η 41χρονη ήταν πλήρως μεταμφιεσμένη και πως είχε τέτοια μανία, που όλοι τους νόμιζαν ότι είχαν να κάνουν με άνδρα και όχι γυναίκα.

«Βγήκα έξω και είδα τη σύζυγο του 41χρονου. Μου είπε να “πάω προς τα κάτω να βοηθήσω τον 41χρονο γρήγορα, γιατί κάποιος μπήκε στο σπίτι μάλλον για να κλέψει, πρόσεχε έχει μαχαίρι”», δήλωσε ο μάρτυρας στο Mega.

«Είδα τον 41χρονο να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει. Ο 41χρονος είχε το άτομο αυτό σε κεφαλοκλείδωμα και κρατούσε το χέρι σε απόσταση, γιατί το άτομο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι. Παρατήρησα ότι το άτομο βρισκόταν σε πολύ μεγάλη υπερδιέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

«Μετά από λίγο ήρθαν και δύο Ελβετοί οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο άτομο που βρισκόταν κάτω, κάνοντας ΚΑΡΠΑ. Ο 41χρονος της έβγαλε την κουκούλα και το μαντήλι για να αναπνέει καλύτερα και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για γυναίκα και ξαφνιαστήκαμε», πρόσθεσε στη συνέχεια.