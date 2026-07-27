Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος Ιταλός που βρίσκεται στη φυλακή κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.

Σε δηλώσεις που έκανε, υποστήριξε ότι έχει εξαντληθεί αρκετά για να πενθήσει, ισχυριζόμενος ότι η σύντροφός του σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

«Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Η Μαρία, ούσα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολύμπιο. Και μετά έδωσε τέλος στον εαυτό της», είπε, σύμφωνα με το Mega.

Η αδελφή του κατηγορούμενου μιλώντας στο Mega, υποστήριξε την αθωώτητα του αδερφού της, αναφέροντας ότι η σύντροφός του αντιμετώπιζε θέματα με την ψυχική της υγεία.

«Δυστυχώς ο αδελφός μου ήταν ο μόνος άνθρωπος στο σπίτι την ώρα της τραγωδίας. Συνελήφθη αμέσως, τον αποκάλεσαν τέρας και δολοφόνο του διπλού εγκλήματος. Έχουν περάσει περίπου 2 μήνες από τότε βρίσκεται στη φυλακή παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη. Ο αδελφός μου είναι ένα θύμα σε αυτήν την περίσταση, όπως ο καημένος ο Ολύμπιος, ο γιος της Μαρίας», είπε η αδερφή του Ιταλού.

Η υπερασπιστική ομάδα του 65χρονου έχει δηλώσει την πρόθεσή της να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισής του το επόμενο διάστημα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι η σύντροφός του πρώτα σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της.

«Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, δυστυχώς, η Μαρία ξαναέπεσε σε απόγνωση. Προσπάθησε να εργαστεί, αλλά είχε πρόβλημα και πληρωνόταν ελάχιστα. Πριν αγαπούσε τη ζωή, αισθανόταν πίεση, χωρίς προοπτική, χωρίς ελπίδα. Από εκεί ξανάρχισε να πίνει πολύ. Το μυαλό της άρχισε να χάνεται, να χειροτερεύει. Ειδικά με τη συνταγογράφηση των αντικαταθλιπτικών και των άλλων φαρμάκων τα οποία έπαιρνε», πρόσθεσε η αδελφή του.

46 ημέρες μετά το διπλό φονικό τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων παραμένουν καθοριστικά για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Στο φονικό μαχαίρι, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού. Αντιθέτως, στο πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε εντύπωμα της 54χρονης Μαρίας, καθώς και γενετικό υλικό ενός αταυτοποίητου ατόμου. Όχι πάντως του 65χρονου κατηγορούμενου.

«Βρέθηκε να κατηγορείται αδίκως ότι διέπραξε αυτό το ειδεχθές έγκλημα, όταν ο ίδιος είναι θύμα αυτής της κατάστασης».

Πυρίτιδα στα χέρια της 54χρονης

Η ύπαρξη πυρίτιδας στα χέρια της 54χρονης γυναίκας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο δεν καθορίζει οριστικά ποιος πυροβόλησε τον γιο της.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο εάν το θύμα άρπαξε το φλόμπερ από τα χέρια του Ιταλού, όταν δολοφονήθηκε ο γιος της, είτε εάν βρισκόταν στον ίδιο χώρο όπου έπεσε ο πυροβολισμός.

Οι Αρχές ερευνούν τα στοιχεία και προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο. Τι συνέβη τη μοιραία νύχτα της 9ης Ιουνίου στο σπίτι της οικογένειας.