Ραγδαίες είναι οι αποκαλύψεις για τη δράση της περιβόητης «μαφίας της Κρήτης», της οποίας η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά τη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου στα Χανιά.

Σύμφωνα με το Mega, τα μέλη της «μαφίας της Κρήτης» πυροβολούσαν σε πανηγύρια και σε γιορτές, μπροστά σε κόσμο που προσπαθούσε να καλυφθεί. Ξυλοκοπούσαν τα θύματά τους σε κοινή θέα, αδιαφορώντας για όσους βρίσκονταν κοντά. Έκαναν εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, τα οποία μάλιστα διαφήμιζαν στα social media, μαζί με τα χρήματα.

Η «μαφία της Κρήτης» είχε απλώσει τα πλοκάμια της παντού. Ο τοξικολόγος, που κατηγορείται ότι συνέτασσε ψευδείς εκθέσεις έναντι αμοιβής, οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 30.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους.

«Δύο μωβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο»

Καταθέσεις «καίνε» τόσο τον ίδιο όσο και τον ιατροδικαστή Χανίων, για κατά παραγγελία πορίσματα, προκειμένου να ελαφρύνεται η θέση κατηγορουμένων ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως ενός αλλοδαπού, που είχε συλληφθεί για χορήγηση ναρκωτικών σε ανήλικη.

«Επειδή η κοπέλα ήταν ανήλικη, πλήρωσα λεφτά, περίπου 2.500 ευρώ για να αλλάξει το χαρτί και να φαίνεται ότι η κοπέλα δεν ήταν τοξικομανής, αν και κανονικά ήταν. Αφού δώσαμε τα λεφτά, πήρα το χαρτί που έλεγε ψέματα ότι δεν ήταν τοξικομανής και το δώσαμε στο δικαστήριο. Με το χαρτί αυτό έπεσα στα μαλακά με μια μικρή ποινή», αναφέρει μία από τις καταθέσεις.

Σε άλλες υποθέσεις, φέρεται να ζητούσαν χρήματα, λέγοντας «δύο μωβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο», ενώ έχει καταγραφεί και συνομιλία με δικηγόρο, στην οποία ο τοξικολόγος ζητάει να σταλούν… τρίχες με διανομέα, προκειμένου να εξαχθεί η κατά παραγγελία πραγματογνωμοσύνη.