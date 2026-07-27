Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την τραγωδία στην Κόρινθο, καθώς από την έκρηξη στο εργοστάσιο σκοτώθηκε ένας εργαζόμενος που εγκλωβίστηκε στο χώρο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας, 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Θύμα είναι ένας 67χρονος άνδρας, για τον οποίο οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν 25 ετών.

Το Mega δημοσίευσε νέο βίντεο με τη στιγμή της φονικής έκρηξης, η οποία έγινε αισθητή σε όλη την περιοχή.

Κυριολεκτικά, ταρακουνήθηκαν γειτονικά κτίρια, με το Star να δημοσιεύει σχετικό βίντεο και περίοικους να αναφέρουν ότι ήταν σαν να έπεσε βόμβα.

Μάλιστα, σε εικόνες που πρόβαλε το Star διακρίνονται σπασμένα τζάμια και κατεστραμένα αλουμίνια σε κτίρια που είναι μακριά από το εργοστάσιο.

Ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, περιέγραψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέγεθος του συμβάντος, αναφέροντας ότι «Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», ενώ επισήμανε πως «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων».

Όπως πρόσθεσε, «Δυστυχώς, λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

Πώς προκλήθηκε η φονική έκρηξη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 67χρονος ήταν ο άνθρωπος που έκανε εργασίες εκείνη την ώρα. Εντός εργοστασίου βρίσκονταν και τέσσερις ακόμα εργαζόμενοι, που πρόλαβαν να βγουν την τελευταία στιγμή.

Στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Κορίνθου μεταφέρθηκε ένας κηπουρός, ο οποίος εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο. Υπέστη ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι, δίχως η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και μια ομάδα δασοκομάντος, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε και η σορός του άτυχου εργάτη.

«Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μάλλον πρέπει να γίνονταν εργασίες με ηλεκτροκόλληση. Η δεξαμενή που ‘έσκασε’ είχε 13 τόνους ξύδι μέσα, το οποίο είχε περιεκτικότητα 15% περίπου σε οινόπνευμα», είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κορινθίας.