Τα βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του ζευγαριού στη Σύρο αποκαλύπτουν νέες λεπτομέρειες για την υπόθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ που κατέληξε νεκρή μετά από μαχαίρωμα.

Η 41χρονη πήγε οπλισμένη στο σπίτι και σε σχετικό βίντεο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, φαίνεται να ορμά μέσα όταν ανοίγει η πόρτα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, την Πέμπτη στις 16:40 φτάνει ο 41χρονος στο σπίτι και 15 λεπτά αργότερα η 31χρονη σύζυγός του.

Στις 17:02 φτάνει και η διασώστρια, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και φορώντας χειρουργικά γάντια και μαύρα ρούχα. Για 20 δευτερόλεπτα κοντοστέκεται έξω από την πόρτα, αφήνει το σακίδιο της που μέσα είχε λοστό και αεροβόλο και χτυπά το κουδούνι.

Η 31χρονη ανοίγει και η διασώστρια ορμά, αλλά μετά από 7 δευτερόλεπτα βγαίνει έξω τρέχοντας, καθώς την κυνηγά ημίγυμνος ο 41χρονος, ο οποίος κρατά μια καρέκλα στο χέρι του, ενώ φέρεται να κουβαλά και ένα μαχαίρι, ενώ από πίσω ακολουθεί η σύζυγός του ουρλιάζοντας.

Η καταδίωξη διαρκεί για 70 δευτερόλεπτα και η διασώστρια σωριάζεται στο δρόμο, με έναν τουρίστα να προσπαθεί να της δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο της επίσκεψης, με την οικογένειά της να τονίζει ότι δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Εντούτοις, η αστυνομία φέρεται να μην αποκλείει το σενάριο της ληστείας, εκδοχή που έδωσε και το ζευγάρι, το οποίο τελικά αντιμετωπίζει κατηγορίες.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 την Πέμπτη, όταν η 41χρονη έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού. Αρχικά φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με την 31χρονη, ενώ λίγα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε και ο 41χρονος σύζυγός της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνώνται, ο 41χρονος συμμετείχε στον καβγά και στη συνέχεια φέρεται να τραυμάτισε τη διασώστρια με δεύτερο μαχαίρι στην πλάτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ακολούθησε καταδίωξη της 41χρονης στην οδό Αγίου Γεωργίου, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να της πέταξε ακόμη και μία γλάστρα. Η 41χρονη εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά, αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου.

Συνάδελφοί της από το ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και τη μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.