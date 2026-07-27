Στα Εξαμίλια Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της μονάδας παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στον χώρο της επιχειρήσεως με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου.

Η έρευνα εστιάζει στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πάνω σε δεξαμενή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή από παρακείμενο σωλήνα μεταφοράς προπανίου. Το θύμα της φονικής συμβάντος ήταν ο επαγγελματίας που πραγματοποιούσε τις τεχνικές εργασίες στο σημείο.

Η τοποθέτηση της Πυροσβεστικής για το συμβάν

Σχετικά με την εξέλιξη του περιστατικού, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, προέβη σε δηλώσεις στην τηλεόραση της ΕΡΤnews, αναφέροντας:

«Μια σφοδρή εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης που συνέβη στο χώρο του εργοστασίου και οι αναφορές κάνουν λόγο ότι δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλλησης στο χώρο του εργοστασίου, από την οποία λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών που υπήρχαν μέσα σε αυτό τον εργοστασιακό χώρο, δημιουργήθηκε έκρηξη και γι’ αυτό το λόγο φάνηκε ότι λόγω του ωστικού κύματος και της έκρηξης έχασε τη ζωή του ο συμπολίτης μας ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής»

Η κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

Η ειδοποίηση στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος τέθηκε λίγο μετά τις 13:30. Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντικές δυνάμεις, καθώς και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η πυρκαγιά που ακολούθησε τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων της εκρήξεως έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.