Δραματικές είναι οι νέες πληροφορίες για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην Κόρινθο, καθώς ο εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του, εγκλωβίστηκε στο εργοστάσιο και δεν κατάφερε να ξεφύγει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεκρός είναι ηλικίας 55-60 ετών και όχι 25 ετών, όπως είχε αναφερθεί.

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι γινόντουσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, οι οποίες προκάλεσαν εκρηκτικό μείγμα σε μια δεξαμενή του εργοστασίου. Συνολικά, στον χώρο παρευρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι και οι τέσσερις κατάφεραν να βγουν έξω, όχι και ο πέμπτος συνάδελφος τους όμως, ο οποίος και πέθανε.

Μάλιστα, από το ωστικό κύμα της έκρηξης τραυματίστηκε ένας άνδας που βρισκόταν στο σπίτι του και έκανε κάτι εργασίες, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.