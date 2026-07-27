Η φονική έκρηξη στην Κόρινθο προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, οι οποίες οδήγησαν σε ένα «εκρηκτικό μείγμα» που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε ότι κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης ενδέχεται να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας.

Επίσης, σημείωσε ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε από την έκρηξη είναι ηλικίας 25 ετών, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, περιέγραψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέγεθος του συμβάντος, αναφέροντας ότι «Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», ενώ επισήμανε πως «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων».

Όπως πρόσθεσε, «Δυστυχώς, λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

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