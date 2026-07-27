Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για όσα διαδραματίστηκαν στη Σύρο πριν το ζευγάρι μαχαιρώσει τη διασώστρια του ΕΚΑΒ που χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού του.

Η 41χρονη φέρεται να πλησίαζε την οικία κρατώντας στο χέρι ένα μαχαίρι, ενώ στην πλάτη της κουβαλούσε ένα σακίδιο, που μέσα περιείχε ένα αεροβόλο όπλο και έναν λοστό.

Σύμφωνα με το OPEN, η γυναίκα άφησε στο δρόμο το σακίδιο, κοντοστάθηκε και μετά χτύπησε το κουδούνι, εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Μόλις η 31χρονη άνοιξε την πόρτα όμως, η οπτική επαφή χάνεται και έκτοτε υπάρχει μόνο η εκδοχή του ζευγαριού, που υποστηρίζει ότι η διασώστρια πήγε να τους ληστέψει.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για τον θάνατο της 41χρονης και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη 28 Ιουλίου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 την Πέμπτη, όταν η 41χρονη έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού. Αρχικά φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με την 31χρονη, ενώ λίγα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε και ο 41χρονος σύζυγός της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνώνται, ο 41χρονος συμμετείχε στον καβγά και στη συνέχεια φέρεται να τραυμάτισε τη διασώστρια με δεύτερο μαχαίρι στην πλάτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ακολούθησε καταδίωξη της 41χρονης στην οδό Αγίου Γεωργίου, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να της πέταξε ακόμη και μία γλάστρα. Η 41χρονη εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά, αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου.

Συνάδελφοί της από το ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και τη μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

«Δεν προκαλεί ερωτηματικά;»

Για τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε στο νησί μίλησαν το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης και ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Μα 17:00 το απόγευμα με τη στολή της δεν προκαλεί ερωτηματικά;» διερωτήθηκε σχετικά με το περιστατικό ο Γιώργος Τσούκαλης εστιάζοντας στη γυναίκα που έχει καταγραφεί από κάμερα να φτάνει στο σπίτι του ζευγαριού.

«Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια ο εισαγγελέας να έχει ζητήσει αναπαράσταση. Δεν πείστηκε και έτσι τη ζήτησε. Κράτησε μάλιστα τρεις ώρες» είπε ο ιδιωτικός ερευνητής και τόνισε: «Η άρση του απορρήτου των τηλεφώνων των τριών που εμπλέκονται στην υπόθεση μπορεί να αναδείξει πολλά. Θα αποδείξει εάν το ζευγάρι με τη γυναίκα είχε κάποια γνωριμία. Θα δούμε επίσης εάν συνδέεται η απόπειρα ληστείας που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού με κάτι το οποίο μπορεί να συνδεθεί».