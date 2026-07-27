Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά τη διπλή του απολογία ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για την άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου.

Η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί με τον νεαρό κατηγορούμενο να καλείται να δώσει εξηγήσεις για δύο υποθέσεις στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται.

Ο 28χρονος, αρχικά, απολογήθηκε για την υπόθεση της ασέλγειας σε ανήλικη και για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα τον περασμένο Μάιο. Ο νεαρός κρίθηκε προφυλακιστέος για τη συγκεκριμένη υπόθεση και στη συνέχεια έδωσε τη δική του εκδοχή για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου, μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με τον συνήγορο που τον ανέλαβε την περασμένη Παρασκευή, από σήμερα το πρωί μετά τη μετατροπή της κατηγορίας της κλοπής είναι αντιμέτωπος με αυτή της ληστείας, φέρεται να αρνήθηκε πως είχε προσχεδιάσει το έγκλημα.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα» φέρεται να είπε στις αρμόδιες αρχές ισχυριζόμενος ότι διαπληκτίστηκε με το θύμα. «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου» είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένοντας πως όταν έφυγε ο άτυχος δικηγόρος δεν ήταν νεκρός. «Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα» φέρεται να είπε.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν με αποτέλεσμα να διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση και για αυτήν την υπόθεση.

«Υπάρχουν πράγματα που έχουν διαστρεβλωθεί»

Την πεποίθηση ότι «υπάρχουν πράγματα που έχουν διαστρεβλωθεί στον Τύπο» σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, εξέφρασε ο συνήγορος του 28χρονου κατηγορουμένου από την Αίγυπτο.

«Έχω λάβει την εντολή να υπερασπιστώ τον κατηγορούμενο στην υπόθεση ήδη από την Παρασκευή, όχι μέσω νομικής βοήθειας. Έλαβα ένα τηλέφωνο στο οποίο μου ζήτησε να μεταβώ στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση όπου εκρατούντο. Είχαμε μια συνομιλία. Από αυτή τη συνομιλία εγώ αποφάσισα ότι ήθελα να τον αναλάβω, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν διαστρεβλωθεί ενδεχομένως στον Τύπο. Δεν είναι έτσι όλα όπως παρουσιάζονται» σημείωσε ο κ. Χρήστος Ψαρράς.

Ο συνήγορος του συλληφθέντα εξέφρασε στη συνέχεια «τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του (εκλιπόντος). Ήταν ένας άνθρωπος που διακόνησε την ποινική δικαιοσύνη για πάνω από τέσσερις δεκαετίες και σίγουρα η απώλειά του είναι αισθητή. Δεύτερον, δεν πρόκειται να μπω στην ουσία της υποθέσεως σε σχέση με το τι είπε ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον για το βασικό αδίκημα. Τα αδικήματα ήταν πολύ περισσότερα του ενός. Ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ήταν ληστεία η οποία μεταβλήθηκε κατηγορία. Η κλοπή μία ώρα πριν μπούμε στην ανάκριση έγινε ληστεία. Ήταν η κατηγορία της παράνομης διαμονής στη χώρα. Ήταν η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου. Για το οποίο είχε βγει το ένταλμα το ’24». Κλείνοντας, ο κ. Ψαρράς τόνισε ότι δεν θα μπει στην ουσία της υπόθεσης υπογραμμίζοντας ότι «η προδικασία σε όλες τις, σε όλες τις δίκες, διέπεται από την αρχή της μυστικότητας. Δεν είμαι διατεθειμένος να την παραβιάσω».