Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και οικονομικές απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της ομάδας ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.

Έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους

Όπως μεταδίδει το Cretalive, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους, ενώ οι συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται με γνωστές οικογένειες της περιοχής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν, μεταξύ άλλων, πέντε άνδρες ηλικίας 69, 47, 45, 34 και 30 ετών, για τους οποίους είχε προηγηθεί στοχευμένη έρευνα. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

Η δικογραφία αφορά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ περιλαμβάνει κατά περίπτωση αδικήματα όπως ζωοκλοπές, εκβιάσεις, τραμπουκισμούς, φθορές, ρευματοκλοπές και απάτες που σχετίζονται με επιδοτήσεις.

Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένονται αναλυτικότερες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Στον σχεδιασμό για τις οργανωμένες ομάδες στην Κρήτη

Όπως μεταδίδει το Cretalive, η επιχείρηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση οργανωμένων ομάδων που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη.

Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες αστυνομικές επιχειρήσεις στην Κίσσαμο και στο Αμάρι, ενώ αυτή τη φορά οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή του Μονοφατσίου.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε κάνει στο παρελθόν λόγο για «15 οικογένειες» που, όπως είχε αναφέρει, «αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και να ρημάζουν ξένες περιουσίες».

Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τις συγκεκριμένες οικογένειες «εγκληματικές ομάδες», επισημαίνοντας ότι έχουν τεθεί στο στόχαστρο των Αρχών με στόχο την εξάρθρωσή τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε ανακοίνωσή της για την επιχείρηση, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, 27 Ιουλίου 2026, αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται, κατά περίπτωση, σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις, καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ».