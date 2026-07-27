Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κορινθίας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά και αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, περιέγραψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέγεθος του συμβάντος, αναφέροντας ότι «Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», ενώ επισήμανε πως «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων».

Όπως πρόσθεσε, «Δυστυχώς, λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

Σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή στο εργοστάσιο

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε αμέσως πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, «λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής».

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:30. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός ατόμου, τα στοιχεία του οποίου αρχικά δεν είχαν ταυτοποιηθεί.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή υδροφόρων των ΟΤΑ.

Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, καθώς το εργοστάσιο συνεχίζει να καταστρέφεται από τις φλόγες.

Έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, το οποίο έχει αναλάβει να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη και στη μεγάλη πυρκαγιά.

Εντωμεταξύ αυξημένη ετοιμότητα τέθηκε το νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να υποδεχθεί ενδεχόμενους τραυματίες από το περιστατικό, όπως γνωστοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ.

Παράλληλα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παραμένουν στο σημείο για την άμεση διακομιδή τραυματιών, εφόσον χρειαστεί.

Μέχρι στιγμής, δύο άτομα με ελαφρά εγκαύματα προσήλθαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησαν.