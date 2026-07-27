Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που κατηγορούνται ότι εξέδιδαν ψευδή ιατροδικαστικά πορίσματα και εκθέσεις «κατά παραγγελία», έναντι χρηματικής αμοιβής.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Οι δύο κατηγορούνται για δωροληψία, καθώς φέρεται να έλαβαν χρηματικά ανταλλάγματα για ενέργειες που αντίκεινται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η απολογία του τοξικολόγου ενώπιον του ανακριτή Χανίων. Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισσαν να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή ο ιατροδικαστής ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί καθώς ο δικηγόρος του ανέλαβε την υπεράσπισή του μόλις χθες και δεν είχε προλάβει να μελετήσει τη δικογραφία.