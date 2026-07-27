Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (27/7) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στη δράση της συμμορίας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ.

Για την υπόθεση αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.