Αρνήθηκε με κατηγορηματικό τρόπο ότι εμπλέκεται στο θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, ο πρώτος κατηγορούμενος ψαράς, ο οποίος άνοιξε τον κύκλο των απολογιών ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Φανερά φορτισμένος, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του, που κάθεται μαζί του στο εδώλιο, είναι αθώοι.

«Επιμένουμε στην αθωότητά μας. Δεν αντέχουμε άλλο. Υποφέρουμε, υποφέρουν και τα παιδιά μας», είπε με δάκρυα στα μάτια, επιμένοντας πως τη μοιραία ημέρα του Ιανουαρίου του 2021 δεν βγήκαν για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Στην δικαστική αίθουσα βρέθηκαν και σήμερα φίλοι του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, ενώ η χήρα του, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, απουσίαζε.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως είχαν επιστρέψει από τριήμερο ταξίδι και είχαν παρκάρει το σκάφος με την πρύμνη. Την επόμενη, Κυριακή, όπως είπε, κατέβηκε στο καταφύγιο γύρω στις 8 το πρωί, χωρίς όμως να προχωρήσει σε κάποια εργασία, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν τους επέτρεπαν να σηκώσουν τα δίχτυα.

«Δεν έκανα καμία δουλειά. Δεν είχε καλό καιρό και επέστρεψα στο σπίτι. Τα δίχτυα τελικά τα βγάλαμε τη Δευτέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν ο κατηγορούμενος κλήθηκε να εξηγήσει το λόγο που κατέβηκε στο λιμάνι χωρίς να κάνει κάποια δουλειά, είπε πως «είναι το χούι». «Είναι σαν τρίτο παιδί μου. Εμείς οι ψαράδες κατεβαίνουμε και βλέπουμε τα σκάφη μας», υποστήριξε και συμπλήρωσε: «Από όλα αυτά που έχουν ακουστεί εδώ δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί μας κατηγόρησαν, δεν μπορώ να καταλάβω».

Ο εισαγγελέας της έδρας, από την πλευρά του, αναφέρθηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, σύμφωνα με το οποίο αυτοκίνητο που μοιάζει με εκείνο του κατηγορουμένου εμφανίζεται να εισέρχεται προς το αλιευτικό καταφύγιο στις 11:14 και να αποχωρεί στις 11:41, με τον ίδιο, ωστόσο, να αρνείται πως βρισκόταν στο σημείο την επίμαχη ώρα. «Μπορεί να κατέβηκα στη μητέρα μου, μπορεί να το πήρε η σύζυγός μου. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ εκείνη την ώρα δεν κατέβηκα στο λιμάνι. Είμαστε αθώοι, κύριε εισαγγελέα. Το μυαλό μου είναι θολωμένο», τόνισε, με τον εισαγγελικό λειτουργό να τον ρωτά γιατί δεν αναζήτησαν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων για να στηρίξει τον ισχυρισμό του. «Δεν το σκεφτήκαμε», απάντησε ο κατηγορούμενος, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν είχε καμία ιδιαίτερη σχέση με τους λιμενικούς της περιοχής, πέρα από έναν τυπικό χαιρετισμό. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι είχε αντιληφθεί οποιαδήποτε παράνομη αλιευτική δραστηριότητα, τονίζοντας πως «εμείς κάνουμε τη δουλειά μας».

Μάλιστα, αναφερόμενος στο γάντζο που βρέθηκε στο σκάφος του, έκανε λόγο για συνηθισμένο εξοπλισμό όλων των αλιευτικών για την περισυλλογή αντικειμένων από τη θάλασσα, σημειώνοντας πως επιπλέον διαθέτει κοφτάκι για τα ψάρια. Όταν δε ο εισαγγελέας τον ρώτησε αν γνώριζε όσα είχε καταθέσει σε βάρος τους μάρτυρας που θεωρείται «κλειδί», απάντησε πως ο ίδιος και ο συγκατηγορούμενός του δεν γνώριζαν τίποτα και συνέχιζαν κανονικά τη ζωή τους. Κλείνοντας την απολογία του, ο κατηγορούμενος απευθύνθηκε στους δικαστές και απλώνοντας τα χέρια είπε: «Οι ζωές μας είναι στα χέρια σας».

Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την απολογία του δευτέρου κατηγορουμένου.