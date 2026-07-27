Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι το θανατηφόρο τραύμα προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος προήλθε από πλήγμα στον θώρακα, από μαχαίρι που έπληξε την περιοχή της ωμοπλάτης κατά την επίθεση που σημειώθηκε μετά την απόπειρα εισβολής στο σπίτι.

Την Τρίτη η απολογία του ζευγαριού

Το ζευγάρι που κατηγορείται για τον θάνατο της 42χρονης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

Μέχρι τότε, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες της τραγωδίας που έχει συγκλονίσει τη Σύρο και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Η αναπαράσταση και η άρση απορρήτου που θα δείξει τη σχέση των τριών

Οι αστυνομικοί ερευνούν κάθε στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη ενώ αναμένεται η άρση απορρήτου στα κινητά των εμπλεκομένων που δείξει εάν είχαν κάποια επικοινωνία.

Για τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε στο νησί μίλησαν το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης και ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Μα 17:00 το απόγευμα με τη στολή της δεν προκαλεί ερωτηματικά;» διερωτήθηκε σχετικά με το περιστατικό ο Γιώργος Τσούκαλης εστιάζοντας στη γυναίκα που έχει καταγραφεί από κάμερα να φτάνει στο σπίτι του ζευγαριού.

«Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια ο εισαγγελέας να έχει ζητήσει αναπαράσταση. Δεν πείστηκε και έτσι τη ζήτησε. Κράτησε μάλιστα τρεις ώρες» είπε ο ιδιωτικός ερευνητής και τόνισε: «Η άρση του απορρήτου των τηλεφώνων των τριών που εμπλέκονται στην υπόθεση μπορεί να αναδείξει πολλά. Θα αποδείξει εάν το ζευγάρι με τη γυναίκα είχε κάποια γνωριμία. Θα δούμε επίσης εάν συνδέεται η απόπειρα ληστείας που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού με κάτι το οποίο μπορεί να συνδεθεί».