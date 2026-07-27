Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές μετά από τηλεφώνημα που έγινε στις 11:40 και προειδοποιούσε για τοποθέτηση βόμβας στη γαλλική πρεσβεία.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκένωση του κτιρίου, ενώ στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη.

Λίγη ώρα αργότερα, οι Αρχές προχώρησαν και σε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επεκτείνοντας τα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., εκτός από τη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη, πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές της κυκλοφορίας στα εξής σημεία: