Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης από το Ηράκλειο με προορισμό το Παρίσι, όταν η συμπεριφορά μιας επιβάτιδας προκάλεσε αναστάτωση στο αεροδρόμιο της περιοχής.

Πρωταγωνίστρια του επεισοδίου ήταν μια 46χρονη Γαλλίδα, η οποία φέρεται να επέδειξε επιθετική και απρεπή συμπεριφορά τόσο απέναντι σε επιβάτες όσο και προς το προσωπικό της πτήσης.

Λόγω της έντασης που προκλήθηκε, ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της τάξης, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη νόμιμη διαδικασία, σύμφωνα με το cretalive.gr.