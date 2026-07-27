Το κουβάρι της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο προσπαθούν να ξετυλίξουν οι Αρχές. Οι αστυνομικοί ερευνούν κάθε στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη ενώ αναμένεται η άρση απορρήτου στα κινητά των εμπλεκομένων που δείξει εάν είχαν κάποια επικοινωνία.

Για τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε στο νησί μίλησαν το πρωί της Δευτέρας 27/7 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης και ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Μα 17:00 το απόγευμα με τη στολή της δεν προκαλεί ερωτηματικά;» διερωτήθηκε σχετικά με το περιστατικό ο Γιώργος Τσούκαλης εστιάζοντας στη γυναίκα που έχει καταγραφεί από κάμερα να φτάνει στο σπίτι του ζευγαριού.

«Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια ο εισαγγελέας να έχει ζητήσει αναπαράσταση. Δεν πείστηκε και έτσι τη ζήτησε. Κράτησε μάλιστα τρεις ώρες» είπε ο ιδιωτικός ερευνητής και τόνισε: «Η άρση του απορρήτου των τηλεφώνων των τριών που εμπλέκονται στην υπόθεση μπορεί να αναδείξει πολλά. Θα αποδείξει εάν το ζευγάρι με τη γυναίκα είχε κάποια γνωριμία. Θα δούμε επίσης εάν συνδέεται η απόπειρα ληστείας που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού με κάτι το οποίο μπορεί να συνδεθεί».

«Μία γυναίκα που έχει μία ήσυχη προηγούμενη ζωή πήρε ένα μαχαίρι και πήγε στο σπίτι να ληστέψει»

«Είναι περίεργο πώς μία γυναίκα που έχει μία ήσυχη προηγούμενη ζωή, δεν έχει δηλαδή παραβατικό παρελθόν, πήρε ένα μαχαίρι και πήγε στο σπίτι να ληστέψει. Είχε επίσης στον σάκο ένα αεροβόλο όπλο και έναν λοστό, που παραπέμπουν σε ληστεία» επεσήμανε από την πλευρά του ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Ο κατηγορούμενος είπε πως είχε στο σπίτι κάποιες χιλιάδες ευρώ» δήλωσε ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής και πρόσθεσε: «Ο τρόπος που έγιναν όλα δείχνει μία εξάρτηση. Είναι εξάρτηση από ουσίες, από τζόγο;».

«Το θύμα γνώριζε την πρώην σύζυγο του κατηγορούμενου και τα παιδιά τους έκαναν όντως παρέα» συμπλήρωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Το χρονικό της συμπλοκής

Την Πέμπτη (23/07) η διασώστρια του ΕΚΑΒ, μητέρα δύο παιδιών, μία ημέρα πριν τα γενέθλια της κόρης της, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού.

Η 42χρονη είχε μισοκαλυμμένο το πρόσωπό της και φορούσε γάντια. Στο χέρι της, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κρατούσε και ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνώνται ακολούθησε καβγάς και ο 41χρονος συμμετείχε σε αυτόν ενώ στη συνέχεια φέρεται να τραυμάτισε τη διασώστρια με μαχαίρι στην πλάτη.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση

Η σορός της 42χρονης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι αν η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το χτύπημα με μαχαίρι που φέρεται να δέχθηκε ή από κάποιο άλλο αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να προσθέσουν νέα στοιχεία στην έρευνα.

Την Τρίτη η απολογία του ζευγαριού

Το ζευγάρι που κατηγορείται για τον θάνατο της 42χρονης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

Μέχρι τότε, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες της τραγωδίας που έχει συγκλονίσει τη Σύρο και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.