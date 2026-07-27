Στις δικαστικές αρχές των Χανίων οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας, προκειμένου να απολογηθούν για σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες που συνδέονται με καταγγελίες περί δωροληψίας, σύνταξης ιατροδικαστικών εκθέσεων και τοξικολογικών γνωματεύσεων κατά παραγγελία.

Σύμφωνα με την δικογραφία, στόχος ήταν να επηρεαστούν δικαστικές αποφάσεις καθώς είναι γνωστό ότι στις δίκες οι συγκεκριμένες εκθέσεις έχουν βαρύνουσα αποδεικτική σημασία.

Μάλιστα και οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται στην μαφία που δρούσε στα Χανιά καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, στην παρουσίαση της υπόθεσης το Σάββατο 25 Ιουλίου: «Η οργάνωση είχε εξασφαλίσει σε μέλη της την πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την αποδεικτική βαρύτητα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων σε ποινικές, αστικές και ασφαλιστικές υποθέσεις, εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις, με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων, έναντι αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν συνολικά οκτώ περιπτώσεις δωροληψίας για σύνταξη ψευδούς έκθεσης, ενώ από την Υπηρεσία μας οι ανωτέρω, ιατροδικαστής και τοξικολόγος, συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, κατηγορούμενοι για δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια η οποία αντίκειται στα καθήκοντά τους κατ’ εξακολούθηση και από υπαίτιο που τελεί την πράξη κατ’ επάγγελμα».

Επίμαχες αποφάσεις που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα των διωκτικών αρχών και σχετικές καταγγελίες ορισμένες από τις υποθέσεις για τις οποίες κατηγορούνται ιατροδικαστής και τοξικολόγος είναι οι εξής:

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά πριν 3 χρόνια, όπου ο εμπλεκόμενος, γνωστός στις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, έλαβε τοξικολογική έκθεση ότι ήταν «καθαρός». Όμως νωρίτερα σε σύλληψή του για ναρκωτικά είχε λάβει πόρισμα ότι ήταν τοξικοεξαρτώμενος. Και σε νέα σύλληψή του μετά το δυστύχημα πήρε ίδια έκθεση.

Η υπόθεση θανάτου ενός άνδρα κατά την διάρκεια τυχαίου ελέγχου της αστυνομίας, στην περιοχή του Αποκόρωνα, όπου αρχικά ο θάνατος του είχε αποδοθεί σε καρδιακή ανακοπή, όμως ο Εισαγγελέας Χανίων λίγους μήνες αργότερα άσκησε ποινική δίωξη κατά αστυνομικών για ανθρωποκτονία. Σε αυτή την περίπτωση ενώ το αρχικό πόρισμα του ιατροδικαστή ήταν για φυσικό θάνατο, στην συνέχεια νέες ιατροδικαστικές εκθέσεις του ίδιου, ανέφεραν άλλα πράγματα.

Ένοπλη συμπλοκή με πυροβολισμό κατά ομάδας Τ.Α.Ε. Χανίων, όπου ένας αστυνομικός έμεινε ανάπηρος. Το πόρισμα του ιατροδικαστή δεν έκανε λόγο για αναπηρία αλλά πως είχε υποστεί απλά επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Καταγγελία βιασμού στα Χανιά και συγκεκριμένα για τον τότε ανήλικο σε χωριό του δήμου Πλατανιά. Όπως προέκυψε από τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. ο ιατροδικαστής εξέδωσε πόρισμα που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο χωρίς να έχει κάνει ιατροδικαστική εξέταση.

ο ιατροδικαστής εξέδωσε πόρισμα που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο χωρίς να έχει κάνει ιατροδικαστική εξέταση. Καταγγελία για απαίτηση χρηματικής αμοιβής από οικογένεια, με αντάλλαγμα τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης.

Διακίνηση ναρκωτικών, στην οποία αποδιδόταν, μεταξύ άλλων, και η κατηγορία της προτροπής ανηλίκου σε χρήση ναρκωτικών. Ο τοξικολόγος φέρεται να έλαβε 2.500 ευρώ από συγγενικά πρόσωπα του κατηγορουμένου, προκειμένου να βεβαιώσει ψευδώς σε τοξικολογική έκθεση ότι από τις εργαστηριακές αναλύσεις της ανήλικης δεν προέκυψε χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ, κατά την εισαγγελική κρίση, η ανήλικη ήταν συστηματική χρήστρια.

Κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, ο οποίος είχε ζητήσει τοξικολογική εξέταση βιολογικού υλικού και τριχών. Ο τοξικολόγος φέρεται να ζήτησε 1.700 ευρώ προκειμένου να συντάξει έκθεση σύμφωνα με την οποία ο εξεταζόμενος ήταν τοξικοεξαρτημένος, ώστε να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου για τους εξαρτημένους χρήστες.

Ερωτηματικά για ενδεχόμενη δικαστική πλάνη

Μετά τις αποκαλύψεις των αστυνομικών αρχών των Χανίων για τις συγκεκριμένες υποθέσεις προκύπτει το εύλογο ερώτημα για το κατά πόσο υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που επηρεάστηκαν από τις επίμαχες ιατροδικαστικές εκθέσεις και τις τοξικολογικές γνωματεύσεις και σε ποιο βαθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., έχει αφεθεί ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί η επανεξέταση υποθέσεων που δικάστηκαν βάση των επίμαχων πορισμάτων των κατηγορούμενων ιατροδικαστή και τοξικολόγου.

Ωστόσο για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές επί των συγκεκριμένων υποθέσεων, αφού αποδειχθεί στις δίκες που θα γίνουν, ότι όντως τα πορίσματα που εξέδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι ήταν ψεύτικα και έγιναν «κατά παραγγελία» και έναντι αμοιβής, σύμφωνα με το flashnews.

Στο μεταξύ οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων συνεχίζονται καλώντας τους πολίτες να προβούν σε σχετικές καταγγελίες με σκοπό να προκύψουν τυχόν νέες ανάλογες περιπτώσεις.