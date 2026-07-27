Ενώπιον των δικαστικών Αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα 27/7 ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον γνωστό ποινικολόγο, Σταύρο Γεωργίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, θα δώσει εξηγήσεις σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Ο 28χρονος επίσης απολογείται και για παλαιότερο ένταλμα που εκκρεμούσε εναντίον του για ασέλγεια σε ανήλικη και ναρκωτικά.

Ο κατηγορούμενος επεσήμανε πως από τον χώρο αφαίρεσε μόνο έναν φορητό υπολογιστή -τον οποίο στη συνέχεια πούλησε έναντι 50 ευρώ- αρνούμενος ότι πήρε άλλα προσωπικά αντικείμενα του θύματος.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο δράστης προέβαλε την εκδοχή ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, υποστηρίζοντας ότι η συνάντηση με τον δικηγόρο ξεκίνησε ως μια φιλική έξοδος με κατανάλωση αλκοόλ.

Ειδικότερα, ισχυρίστηκε πως ο 73χρονος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει, αλλά στη διαδρομή σταμάτησαν στο γραφείο, όπου ξέσπασε έντονος καβγάς που οδήγησε στη φονική επίθεση.