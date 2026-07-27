Νέο περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο καταγράφεται παρά την αυστηροποίηση των ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία 15χρονη η οποία το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 23:00, μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από παραλιακό καφέ στη Σαλαμίνα. Η ανήλικη βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με την παρέα της και, όπως προκύπτει, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Λόγω της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στην Αθήνα. Η 15χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και παραμένει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ. Αστυνομικοί του ΑΤ Σαλαμίνας προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου υπεύθυνου της επιχείρησης για παράβαση της νομοθεσίας περί πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Συνελήφθη επίσης ο 51χρονος πατέρας της ανήλικης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, μετά από σχετική εντολή της Εισαγγελίας.