Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που έχει γίνει γνωστή ως «μαφία της Κρήτης», μέσα από τη δικογραφία που έχουν σχηματίσει οι Αρχές, η οποία περιλαμβάνει μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και καταγεγραμμένες συνομιλίες που φέρονται να αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοίωση αποτελεσμάτων σε ιατροδικαστικές εκθέσεις και τοξικολογικές εξετάσεις. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μαρτυρία για απαίτηση χρημάτων

Ανάμεσα στις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, μάρτυρας περιγράφει ότι ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής φέρεται να ζητούσε χρήματα προκειμένου να ολοκληρώσει έκθεση που αφορούσε εργατικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του:

«Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε “δύο μωβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο”. Και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός».

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη η κατάθεση κατηγορούμενου σε υπόθεση ναρκωτικών, ο οποίος υποστηρίζει ότι κατέβαλε περίπου 2.500 ευρώ προκειμένου να αλλάξουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Όπως φέρεται να κατέθεσε:

«Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ, πλήρωσα λεφτά, περίπου δυόμισι χιλιάδες ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στη φυλακή, τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στο γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για το πώς έγινε η παράδοση των χρημάτων. Με το χαρτί αυτό στο δικαστήριο έπεσαν πολλές κατηγορίες και έπεσα στα μαλακά με μία μικρή ποινή κάθειρξης».

Οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τις Αρχές και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σε μία από αυτές, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά από δικηγόρο να του αποστείλει έτοιμο κείμενο, το οποίο θα ενσωματωνόταν σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

Τοξικολόγος: «Οπότε ναι. Οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή.»

Δικηγόρος: «Ναι, ναι. Θα στείλω ένα ωραίο κείμενο, το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε.»

Τοξικολόγος: «Ναι.»

Σε άλλη συνομιλία, που επίσης περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καταγράφεται διάλογος σχετικά με την καταβολή χρημάτων.

Δικηγόρος: «Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ.»

Τοξικολόγος: «Θα έπρεπε να τα είχες φέρει.»

Δικηγόρος: «Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας;»

Τοξικολόγος: «Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της… ξέρεις τι θα γίνει; Θα τα βάλεις σήμερα στο λογαριασμό της…»

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχουν σχηματίσει οι Αρχές και αξιολογούνται στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Αναμένονται οι απολογίες

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας τη δική τους εκδοχή για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, ενώ οι καταθέσεις, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της φερόμενης δράσης του κυκλώματος.