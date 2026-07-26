Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα στη Σύρο και οδήγησε στον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες και καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των τριών προσώπων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, στα κινητά τηλέφωνα και στις καταθέσεις των μαρτύρων.

Το χρονικό της συμπλοκής

Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη (23/07) το μεσημέρι όταν η διασώστρια του ΕΚΑΒ, μητέρα δύο παιδιών, μία ημέρα πριν τα γενέθλια της κόρης της, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού.

Η 42χρονη είχε μισοκαλυμμένο το πρόσωπό της και φορούσε γάντια. Στο χέρι της, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κρατούσε και ένα μαχαίρι.

Τα κίνητρα της 42χρονης παραμένουν άγνωστα και ένα μεγάλο «γιατί» αιωρείται πάνω από τους ανθρώπους που την γνώριζαν ενώ σοκαρισμένος ο πρώην σύζυγός της μίλησε στο MEGA.

«Από ό,τι μου είπε ο γιος μου, 15:00 η ώρα παίρνει τον γιο μου τον πάει στην αδερφή μου που ήθελε να είναι στα ξαδέρφια του και του εξηγεί σε αφήνω και θα έρθω σε λίγο να σε πάρω» είπε.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη μεταξύ της 42χρονης και του ζευγαριού. Το ίδιο και η μητέρα της που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δήλωσε: «Θέλω πίσω το παιδί μου. Τι να πω, όλα αυτά που ακούω δεν τα πιστεύω, το παιδί μου δεν είναι έτσι. Το παιδί μου είναι καλός άνθρωπος, ήτανε το καλύτερο, βοηθάει τον κόσμο, τρέχει από κει, δεν ξέρω καν τι έγινε και ήταν η κακή ώρα, δεν ξέρω».

Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι

Σε βάρος του ζευγαριού από τη Σύρο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Ο 42χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια.

Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

Όλοι ωστόσο περιμένουν τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και τα κινητά τηλέφωνα τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Ο ισχυρισμός του ζευγαριού

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι η 42χρονη επιχείρησε να εισβάλει στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία και πως ο άνδρας αντέδρασε σε κατάσταση άμυνας, τραυματίζοντάς την με μαχαίρι. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια την καταδίωξε στα σοκάκια της Σύρου, ενώ φέρεται να εκσφενδόνισε καρέκλες και γλάστρες κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Οι κάμερες ασφαλείας φαίνεται να επιβεβαιώνουν μέρος των όσων περιγράφει το ζευγάρι, καθώς καταγράφουν την 42χρονη να φτάνει στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να χτυπά το κουδούνι.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διαδικασία της αναπαράστασης οι δύο κατηγορούμενοι δεν υπέπεσαν σε ουσιώδεις αντιφάσεις.