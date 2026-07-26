Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ μιας υπόθεσης που παραμένει γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι καταγραφές από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο σκηνικό.

Για την υπόθεση έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του 41χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 30χρονη σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια.

Ο ισχυρισμός του ζευγαριού και το βίντεο από τις κάμερες

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι η 42χρονη επιχείρησε να εισβάλει στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία και πως ο 41χρονος αντέδρασε σε κατάσταση άμυνας, τραυματίζοντάς την με μαχαίρι. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια την καταδίωξε στα σοκάκια της Σύρου, ενώ φέρεται να εκσφενδόνισε καρέκλες και γλάστρες κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Οι κάμερες ασφαλείας φαίνεται να επιβεβαιώνουν μέρος των όσων περιγράφει το ζευγάρι, καθώς καταγράφουν την 42χρονη να φτάνει στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να χτυπά το κουδούνι.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διαδικασία της αναπαράστασης οι δύο κατηγορούμενοι δεν υπέπεσαν σε ουσιώδεις αντιφάσεις.

Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι αστυνομικοί εξακολουθούν να θεωρούν ότι υπάρχουν σημαντικά κενά στην υπόθεση.

Ειδικότερα, ερευνούν γιατί η 42χρονη, η οποία βρισκόταν στη Σύρο για διακοπές, εμφανίστηκε φορώντας παντελόνι εργασίας με ανακλαστικές λωρίδες, επισκέφθηκε το σπίτι του ζευγαριού περίπου στις 17:00 το απόγευμα, σε μια πολυσύχναστη γειτονιά, και χτύπησε κανονικά το κουδούνι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σακίδιό της βρέθηκαν ένας λοστός και ένα αεροβόλο όπλο, εύρημα που αποτελεί βασικό αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Η προηγούμενη απόπειρα ληστείας

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνουν πληροφορίες που αποκάλυψε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο Action24, σύμφωνα με τις οποίες στο ίδιο σπίτι είχε σημειωθεί απόπειρα ληστείας περίπου δέκα ημέρες πριν από το φονικό.

Όπως αναφέρθηκε, οι δράστες φέρονται να αναζητούσαν σημαντικό χρηματικό ποσό, χωρίς όμως να το εντοπίσουν, καθώς ο 41χρονος το είχε φυλάξει σε ερμάριο με λουκέτο.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι και εκείνη την περίοδο η 42χρονη βρισκόταν με άδεια στο νησί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής στοιχείο που να συνδέει ευθέως τα δύο περιστατικά.

Τα δύο βασικά σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώνονται πλέον σε δύο βασικές εκδοχές:

Η 42χρονη ενδεχομένως αντιμετώπιζε πρόβλημα εξάρτησης, το οποίο δεν ήταν γνωστό στο οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον.

Η γυναίκα πιθανόν διατηρούσε κάποια σχέση ή γνώριζε το ζευγάρι, γεγονός που μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί.

«Κλειδί» τα κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές συσκευές

Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να αποδειχθεί η εξέταση των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών συσκευών τόσο του ζευγαριού όσο και της 42χρονης.

Οι αστυνομικοί αναλύουν επικοινωνίες, επαφές, μηνύματα και το ιστορικό αναζητήσεων, αναζητώντας στοιχεία που θα φωτίσουν το παρασκήνιο της υπόθεσης και θα δώσο