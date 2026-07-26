Πολλά είναι τα ερωτήματα στα οποία ψάχνουν απαντήσεις οι Αρχές και αφορούν τον 80χρονο που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, επί της οδού Ανδρούτσου στο Γαλάτσι, φέροντας τραύμα στον λαιμό.

Τον άνδρα εντόπισε ο γιος του, ο οποίος τον αναζητούσε, λίγο μετά τις 15:00 της Τετάρτης. Όταν μπήκε στην κατοικία, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σοκαριστικό θέαμα, καθώς ο πατέρας του είχε ήδη καταλήξει.

Ο 80χρονος έφερε τραύμα στον λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου όπου βρέθηκε υπήρχαν ίχνη αίματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσουν όλα τα στοιχεία και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ηλικιωμένος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για άλλο περιστατικό, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Γαλατσίου, το οποίο εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια.