Την Τρίτη θα τελεστεί η κηδεία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, αλλά να θεωρεί τη ληστεία ως το επικρατέστερο σενάριο.

Το ζευγάρι στο οποίο ασκήθηκαν διώξεις, οδηγήθηκε το πρωί στο σπίτι του για να αναπαραστήσει το μαχαίρωμα της 41χρονης.

Πρώτα, έκανε αναπαράσταση η 31χρονη και μία ώρα αργότερα οδηγήθηκε και ο 41χρονος για να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν ισχύει το σενάριο ότι η 41χρονη επισκέφθηκε το σπίτι για να εισπράξει οφειλόμενα ενοίκια, καθώς δεν ήταν η ιδιοκτήτρια. Αντιθέτως, το σπίτι ανήκει στην οικογένεια του 41χρονου.

Διώξεις στο ζευγάρι

Σύμφωνα με την Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 την Πέμπτη, όταν η 41χρονη έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού. Αρχικά φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με την 31χρονη, ενώ λίγα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε και ο 41χρονος σύζυγός της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνώνται, ο 41χρονος συμμετείχε στον καβγά και στη συνέχεια φέρεται να τραυμάτισε τη διασώστρια με δεύτερο μαχαίρι στην πλάτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ακολούθησε καταδίωξη της 41χρονης στην οδό Αγίου Γεωργίου, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να της πέταξε ακόμη και μία γλάστρα. Η 41χρονη εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά, αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου.

Συνάδελφοί της από το ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και τη μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.