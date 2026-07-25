Λίγο μετά την αναπαράσταση του μαχαιρώματος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Η ΕΡΤ ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 την Πέμπτη, όταν η 41χρονη έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού. Αρχικά φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με την 31χρονη, ενώ λίγα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε και ο 41χρονος σύζυγός της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνώνται, ο 41χρονος συμμετείχε στον καβγά και στη συνέχεια φέρεται να τραυμάτισε τη διασώστρια με δεύτερο μαχαίρι στην πλάτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ακολούθησε καταδίωξη της 41χρονης στην οδό Αγίου Γεωργίου, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να της πέταξε ακόμη και μία γλάστρα. Η 41χρονη εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά, αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου.

Συνάδελφοί της από το ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και τη μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.