Η πρόσφατη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου για το μέγεθος της δράσης εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην περιοχή.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Αυτή η διαπίστωση προκύπτει από τις αποκαλύψεις που έγιναν σήμερα κατά τη διάρκεια παρουσίασης των αποτελεσμάτων πολύμηνης έρευνας από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Μια έρευνα η οποία αποτελεί συνέχεια της εξιχνίασης της υπόθεσης δράσης εγκληματικής οργάνωσης που είχε αποκαλυφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025.

Επί της ουσίας, από τις έρευνες που συνεχίστηκαν και συνεχίζονται από την ΕΛ.ΑΣ. Χανίων αλλά και από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκύπτει ότι στα Χανιά δρούσε μια οργάνωση η οποία, εκτός από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, έκανε εκβιασμούς, πουλούσε προστασία, έκανε δωροδοκίες και δωροληψίες και στην οποία συμμετείχαν και ποινικοί αλλά και θεσμικοί.

Κάποιοι από τους ποινικούς είναι ήδη στις φυλακές, ενώ οι περισσότεροι που συμπεριλαμβάνονται στη νέα δικογραφία είναι εκτός φυλακών, είχαν αναφερθεί και στην υπόθεση του περασμένου Σεπτεμβρίου αλλά υπάρχουν και νέοι εμπλεκόμενοι οι οποίοι κλήθηκαν ή και θα κληθούν να απολογηθούν στις δικαστικές αρχές στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Να σημειωθεί ότι εκτός του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου, από τις έρευνες προέκυψαν στοιχεία για νέα άσκηση ποινικών διώξεων σε αστυνομικούς, Διοικητή ιδρύματος, Επίσκοπο κ.α. ενώ οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχουν και νέες καταγγελίες.

Σε ό,τι αφορά στους τρεις αστυνομικούς, φέρονται να έδιναν πληροφορίες και να παρείχαν κάλυψη σε ποινικούς. Μια αστυνομικός (είναι πρώην) φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με μια από τις οικογένειες της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια Ηρακλείου και είχε ζητήσει την παρέμβαση του ποινικού που είναι στη φυλακή. Ένας αστυνομικός στέλεχος της Διεύθυνσης Χανίων φέρεται να λειτουργούσε ως εντολέας έγκλειστου ποινικού στον οποίο παρείχε πληροφορίες και κάλυψη. Τρίτος αστυνομικός είχε επίσης σχέση με έγκλειστο που διακινούσε ναρκωτικά και κατηγορείται πως κατέστρεψε πειστήρια πριν η υπόθεση φτάσει στη Δικαιοσύνη.

Στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου φαίνεται πως επικρατούσε καθεστώς πλήρους ανομίας, όχι μόνο για την υπόθεση των ακινήτων της Αγ. Τριάδας. Μέλη της οργάνωσης φέρονται να εκβίασαν πουλώντας προστασία στον εργολάβο που εκτελεί το έργο του αντλιοστασίου της ΔΕΥΑΧ (τονίστηκε ότι δεν έχει σχέση ο σύλλογος της περιοχής). Έκαναν παρέμβαση στο θέμα μίσθωσης καντίνας και όταν αντέδρασε πρώην πρόεδρος κοινότητας τον ξυλοκόπησαν. Επανέρχεται το θέμα μίσθωσης ξενοδοχείου για τη στέγαση υπηρεσιών ψυχικής υγείας για το οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δωροληψία στον Διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων και έναν ακόμη ενώ στο θέμα φέρονται να εμπλέκονται και ένας από τους αστυνομικούς καθώς και ένας που είναι στη φυλακή. Επίσης για το θέμα των ακινήτων της Μονής Αγ. Τριάδας και την εμπλοκή πρώην Ηγούμενου, έχει ξεκινήσει νέα έρευνα για περισσότερες από 60 αγοραπωλησίες ακινήτων της Μονής με τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας και μεταπώληση σε πολύ υψηλότερες τιμές. Το θέμα ερευνά και η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σε ό,τι αφορά στον ιατροδικαστή και τον καθηγητή τοξικολογίας που συνελήφθησαν και απολογούνται τη Δευτέρα 27/7 για δωροληψία, υπάρχουν 8 περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία και αφορούν:

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά πριν 3 χρόνια, όπου ο εμπλεκόμενος, γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, έλαβε τοξικολογική έκθεση ότι ήταν “καθαρός”. Όμως νωρίτερα σε σύλληψή του για ναρκωτικά είχε λάβει πόρισμα ότι ήταν τοξικοεξαρτώμενος. Και σε νέα σύλληψή του μετά το δυστύχημα πήρε ίδια έκθεση.

Η υπόθεση θανάτου ενός άνδρα κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου της αστυνομίας, στην περιοχή του Αποκόρωνα, όπου αρχικά ο θάνατός του είχε αποδοθεί σε καρδιακή ανακοπή, όμως ο Εισαγγελέας Χανίων λίγους μήνες αργότερα άσκησε ποινική δίωξη κατά αστυνομικών για ανθρωποκτονία. Σε αυτή την περίπτωση ενώ το αρχικό πόρισμα του ιατροδικαστή ήταν για φυσικό θάνατο, στη συνέχεια νέες ιατροδικαστικές εκθέσεις ανέφεραν άλλα πράγματα.

Ένοπλη συμπλοκή με πυροβολισμό κατά ομάδας Τ.Α.Ε. Χανίων, όπου ένας αστυνομικός έμεινε ανάπηρος. Το πόρισμα του ιατροδικαστή δεν έκανε λόγο για αναπηρία αλλά πως είχε υποστεί επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Καταγγελία βιασμού στα Χανιά και συγκεκριμένα για τον τότε ανήλικο από τον Πλατανιά. Όπως προέκυψε από τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. ο ιατροδικαστής εξέδωσε πόρισμα που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο χωρίς να έχει κάνει ιατροδικαστική εξέταση.

Καταγγελία για απαίτηση χρηματικής αμοιβής από οικογένεια, με αντάλλαγμα τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης.

Διακίνηση ναρκωτικών, στην οποία αποδιδόταν, μεταξύ άλλων, και η κατηγορία της προτροπής ανηλίκου σε χρήση ναρκωτικών. Ο τοξικολόγος φέρεται να έλαβε 2.500 ευρώ από συγγενικά πρόσωπα του κατηγορουμένου, προκειμένου να βεβαιώσει ψευδώς σε τοξικολογική έκθεση ότι από τις εργαστηριακές αναλύσεις της ανήλικης δεν προέκυψε χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ, κατά την εισαγγελική κρίση, η ανήλικη ήταν συστηματική χρήστρια.

Κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, ο οποίος είχε ζητήσει τοξικολογική εξέταση βιολογικού υλικού και τριχών. Ο τοξικολόγος φέρεται να ζήτησε 1.700 ευρώ προκειμένου να συντάξει έκθεση σύμφωνα με την οποία ο εξεταζόμενος ήταν τοξικοεξαρτημένος, ώστε να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου για τους εξαρτημένους χρήστες.

Να σημειωθεί ότι οι έρευνες συνεχίζονται καθώς προκύπτουν νέες καταγγελίες για τη δράση των παραπάνω που ερευνώνται ενώ και από τις αστυνομικές αρχές έγινε έκκληση σε όποιον επιθυμεί να προχωρήσει σε σχετική καταγγελία στις αρχές.