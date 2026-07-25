Μετά από ώρες ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του μαχαιρώματος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού που συνελήφθη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ασκηθεί κατηγορίες σε βάρος του ζευγαριού, με την ΕΡΤ να αναφέρει πως οι αρχές εξετάζουν κυρίως τι οδήγησε το θύμα στο σπίτι του ζευγαριού, αλλά και ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων που κατέληξαν στον θανάσιμο τραυματισμό της.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. καταγράφει τη 41χρονη να φτάνει στην οικία με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να εισέρχεται στο σπίτι. Λίγο αργότερα φαίνεται να εξέρχεται, ενώ ακολουθείται από το ζευγάρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης της πέταξε καρέκλα και γλάστρα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να καταρρεύσει λίγα μέτρα πιο μακριά. Παρά τη μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, υπέκυψε στα τραύματά της.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι το βιντεοληπτικό υλικό έχει εξεταστεί ενδελεχώς από τους αστυνομικούς και σε σημαντικό βαθμό επιβεβαιώνει όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι δύο συλληφθέντες. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της οικίας, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η γυναίκα τραυματίστηκε αρχικά από αιχμηρό αντικείμενο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ισχυρισμό περί νόμιμης άμυνας που προβάλλει ο φερόμενος ως δράστης. Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της άμυνας ή αν υπήρξε υπέρβασή της, δεδομένου ότι η επίθεση σε βάρος της 41χρονης φαίνεται να συνεχίστηκε και εκτός της κατοικίας.

Παράλληλα, εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνιστο το κίνητρο της επίσκεψης της διασώστριας στο σπίτι του ζευγαριού. Σενάρια περί απόπειρας ληστείας βρίσκονται υπό διερεύνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.