Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για την άγρια επίθεση που δέχτηκε η 37χρονη έγκυος στην Καλλιθέα, με τη γυναίκα αιμόφυρτη να τηλεφωνεί στην Αστυνομία και να ζητάει βοήθεια.

«Η γυναίκα αυτή κατάφερε, αφού είχε αποχωρήσει ο δράστης από την οικία, κατάφερε να καλέσει την αστυνομία. Έφτασαν πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί. Μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Δεν ήταν σε θέση να μιλήσει στους αστυνομικούς, προσπαθήσαμε μόνοι μας να συλλέξουμε πληροφορίες», είπε στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Τελικά, ο άνθρωπος αυτός εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας να κινείται πεζός. Αναγνωρίστηκε από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ως το πρόσωπο που αναζητούσαν. Προσήχθη και τελικά διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον δράστη της επίθεσης», πρόσθεσε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Έχασε το παιδί

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 37χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, έφτασε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εφημερίας, συνοδευόμενη από τη θεία της και μια συνταξιούχο νοσηλεύτρια.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καισαρική τομή, καθώς το έμβρυο κοριτσάκι, είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος δεν κατάφερε να επιβιώσει και κατέληξε.

Η μητέρα παραμένει νοσηλευόμενη στο Αττικό Νοσοκομείο ενώ η υπόθεση της κακοποίησης βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών.