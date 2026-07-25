Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της νεκρής διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς την ώρα που δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι η 41χρονη κουβαλούσε κι άλλα αντικείμενα πέρα από μαχαίρι.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου είπε στον ΣΚΑΪ, πως στο σακίδιο της 41χρονης εντοπίστηκε κι άλλο αιχμηρό αντικείμενο, όπως και ένας λοστός και ένα αεροβόλο όπλο.

«Δεν ξέρουμε αν και πώς θα τα χρησιμοποιούσε», είπε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

«Έχουμε τη θέση των δύο συλληφθέντων, όχι του θύματος. Δεν τους λέω κατηγορούμενους, γιατί δεν έχει ασκηθεί δίωξη. Η εισαγγελέας διέταξε αναπαράσταση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες», είπε στη συνέχεια.

Βίντεο και μαρτυρίες στο μικροσκόπιο

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Σύρου εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, καθώς και καταθέσεις μαρτύρων, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν καρέ-καρέ τα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 41χρονη φέρεται να προσέγγισε την κατοικία του ζευγαριού στην Άνω Σύρο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και φορώντας το παντελόνι της εργασιακής της στολής. Όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζεται, παρέμεινε για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια χτύπησε το κουδούνι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κρατούσε ένα μαχαίρι, με το οποίο εξετάζεται αν τραυματίστηκε ελαφρά η 31χρονη γυναίκα πριν η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00, όταν η 41χρονη έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού. Αρχικά φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με την 31χρονη, ενώ λίγα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε και ο 41χρονος σύζυγός της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνώνται, ο 41χρονος συμμετείχε στον καβγά και στη συνέχεια φέρεται να τραυμάτισε τη διασώστρια με δεύτερο μαχαίρι στην πλάτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ακολούθησε καταδίωξη της 41χρονης στην οδό Αγίου Γεωργίου, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να της πέταξε ακόμη και μία γλάστρα. Η 41χρονη εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά, αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου.

Συνάδελφοί της από το ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και τη μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.