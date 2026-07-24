Η ΕΛ.ΑΣ. δημοσίευσε ένα ενημερωτικό βίντεο στο διαδίκτυο, όπου ενημερώνει τον κόσμο για τις διαδικτυακές απάτες.

Στο βίντεο εμφανίζεται η αντανάκλαση ενός αστυνομικού στον καθρέφτη, η οποία γίνεται αντιληπτή μόνο στο τέλος, όταν το παραδέχεται ο ίδιος.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει:

«Γεια σου.

Θα αναρωτιέσαι τι πίνω. Αλλά είναι άδειο. Τώρα θα αναρωτιέσαι γιατί κρατάω μία άδεια κούπα. Αλλά τα χέρια μου είναι εδώ (δείχνει τα χέρια του που πλέον δεν κρατούν κούπα αλλά ένα κινητό).

Τώρα θα αναρωτιέσαι γιατί σου μιλάω. Αλλά δε σου μιλάω, είναι απλά μια ηχογράφηση (ο αστυνομικός δείχνει από το κινητό του το μαγνητόφωνο).

Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο, γιατί όπως βλέπεις δεν είμαι καν εκεί…».

Δείτε το βίντεο: