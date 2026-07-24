Συνεχίζονται οι εξελίξεις στην υπόθεση με τη νεκρή διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με την εισαγγελέα να ζητά αναπαράσταση του φονικού και μάλιστα στο σπίτι που σημειώθηκε.

Προς το παρόν η εισαγγελέας Πρωτοδικών δεν άσκησε διώξεις στο ζευγάρι που συνελήφθη, καθώς θέλει να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο cyclades24.gr, στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων αύριο το πρωί, στις 07:00, παρουσία των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική συμπλοκή.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για φρούρηση της οικίας, όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του χώρου μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνητικών ενεργειών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει από την προανάκριση, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα ευρήματα είχαν δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη μέσα και έξω από το σπίτι, ενώ βιντεοληπτικό υλικό και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και η αυριανή αναπαράσταση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό της τραγωδίας πριν ληφθούν οι οριστικές εισαγγελικές αποφάσεις.